Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Polizei sucht Unfallverursacher





Eine Fahrzeughalterin parkte ihren roten Renault Clio ordnungsgemäß auf der Pfingstwiese. Als sie am Folgetag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Beschädigungen im Bereich der vorderen Stoßstange fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.



Am beschädigten Fahrzeug wurde zwar ein Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen, diese ist jedoch unleserlich. Mehrere mögliche Zahlenkombinationen wurden bereits durch die Polizei überprüft und konnten ausgeschlossen werden.



Die Polizei Bad Kreuznach sucht daher ausdrücklich den Unfallverursacher sowie Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das bloße Hinterlassen eines Zettels am beschädigten Fahrzeug nicht ausreicht, um den gesetzlichen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Wer ein Fahrzeug beschädigt, ist verpflichtet, eine angemessene Zeit vor Ort zu warten oder unverzüglich die Polizei zu informieren. Andernfalls kann der Tatbestand des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erfüllt sein.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach entgegen.



