Verkehrsunfall mit E-Scooter und Leichtkraftrad - zwei Personen leicht verletzt





Nach bisherigem Stand befuhr die 13-Jährige mit einem E-Scooter die Huberstraße in Richtung Triftstraße. An der Einmündung zur Hauptstraße hielt sie zunächst an der Haltelinie an. Anschließend fuhr sie trotz bestehender Wartepflicht in den Kreuzungsbereich ein, bemerkte dann aber offenbar den auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße herannahenden Leichtkraftradfahrer und bremste unmittelbar wieder ab.

Der 17-jährige Leichtkraftradfahrer leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein. Die 13-Jährige sprang hierbei von ihrem E-Scooter und stürzte. Der Leichtkraftradfahrer konnte einen direkten Zusammenstoß mit der Jugendlichen verhindern, überfuhr jedoch den E-Scooter und kam anschließend ebenfalls zu Fall. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt.



Zu einem direkten Zusammenstoß zwischen den beiden Personen kam es glücklicherweise nicht. Der E-Scooter blieb unbeschädigt, am Leichtkraftrad entstand leichter Sachschaden.



Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass für den benutzten E-Scooter kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Darüber hinaus dürfen Elektrokleinstfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr erst ab einem Alter von 14 Jahren geführt werden.



Die Polizei nimmt den Unfall zum Anlass, insbesondere Eltern und Erziehungsberechtigte darauf hinzuweisen, vor der Nutzung eines E-Scooters durch ihre Kinder auf die gesetzlichen Voraussetzungen zu achten. Neben dem vorgeschriebenen Mindestalter von 14 Jahren ist ein gültiger Versicherungsschutz zwingend erforderlich.



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