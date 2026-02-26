Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 67- jähriger Pkw-Fahrer die Straße Vorstadt in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug über eine dortige Verkehrsinsel in den Gegenverkehr und kollidierte dann seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw einer 62-jährigen Verkehrsteilnehmerin.



Durch den Zusammenstoß wurden der 67-jährige Verursacher, seine 61-jährige Beifahrerin und die entgegenkommende 62-jährige leicht verletzt. Die beiden Insassen des unfallverursachenden PKW wurden zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen kam es im Bereich der Straße Vorstadt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.



