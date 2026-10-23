Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKWs sorgt für Störungen im Berufsverkehr

Es handelte sich um einen Auffahrnfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eines der Fahrzeuge war infolge des Unfallgeschehens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Simmertal gesperrt, wodurch sich teilweise erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr ergaben. Für die Dauer von ca. 40 Minuten musste der Verkehr von den Beamten vor Ort geregelt werden.



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