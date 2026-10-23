Hochstetten-Dhaun
Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKWs sorgt für Störungen im Berufsverkehr
Symbolbild
dpa

Am Freitag, den 23.10.2026 gegen 07.43 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Kirn ein Unfall auf der Bundesstraße 41 zwischen Hochstetten-Dhaun und dem Kreisverkehr bei Simmertal gemeldet.

Lesezeit 1 Minute

Es handelte sich um einen Auffahrnfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eines der Fahrzeuge war infolge des Unfallgeschehens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.
Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Simmertal gesperrt, wodurch sich teilweise erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr ergaben. Für die Dauer von ca. 40 Minuten musste der Verkehr von den Beamten vor Ort geregelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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