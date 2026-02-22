Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen auf B41



Ca. 1 km vor der Abfahrt Bad Kreuznach steht ein Pannenfahrzeug auf dem rechtem Fahrstreifen.

Der vorausfahrende 20-jährige Mercedes-Fahrer sieht das stehende noch ungesicherte Fahrzeug und bremst bis zum Stillstand ab. Eine nachfolgende 44-jährige Golf-Fahrerin erkennt dies und bremst ebenfalls ab. Eine weitere nachfolgende 66-jährige Golf-Fahrerin erkennt die Situation zu spät und fährt dem vorausfahrenden Golf ungebremst ins Heck. Durch den Aufprall wird dieser PKW auf den Mercedes geschoben.

Durch den Zusammenstoß wird neben einer 44-jährigen Frau und ihrer 10-jährigen Tochter auch die Unfallverursacherin leichtverletzt.

Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 16.000,- EUR.

Für die Dauer der Abschlepparbeiten musste die B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach kurzzeitig vollgesperrt werden.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin grundsätzlich aufmerksam und vorausschauend zu fahren und bei einseitigen Hindernissen rechtzeitig die Spur zu wechseln oder durch Betätigung des Warnblinklichts den nachfolgenden Verkehr auf die Gefahr hinzuweisen. Außerdem müssen Pannenfahrzeuge entsprechend abgesichert werden.



