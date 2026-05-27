Verkehrsunfall in der Alzeyer Straße - Zeugen gesucht





Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Alzeyer Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Bosenheimer Straße. Ein von der Georg-Marshall-Straße nach links in die Alzeyer Straße einbiegender Pkw musste dem Radfahrer ausweichen und geriet hierbei auf den Gehweg.



Dort touchierte der Pkw ein weiteres Fahrzeug, das sich bereits teilweise in einer Grundstückseinfahrt befand.



Der Radfahrer entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Radfahrer machen können, sich zu melden.



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