Bad Sobernheim
Verkehrsunfall in Bad Sobernheim - Unfallbeteiligter gesucht
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am heutigen Freitag, den 11.09.2026, gegen 10:30 Uhr, kam es an der Einmündung Kirchstraße/Poststraße in Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall.

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Dieser wurde im Nachgang durch die Unfallverursacherin bei der hiesigen Dienststelle gemeldet.

Die Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Kirchstraße in Fahrtrichtung Poststraße. An der Einmündung zur Poststraße hielt sie zunächst aufgrund des Verkehrszeichens 206 ("Halt. Vorfahrt gewähren.") an der Haltelinie an.

Beim anschließenden Einfahren in die Poststraße übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher die Poststraße aus Richtung Staudernheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofstraße befuhr.

Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die Polizei sucht nun den bislang unbekannten geschädigten Unfallbeteiligten, der seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fortsetzte. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06752 156-0 bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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