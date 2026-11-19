



Ein Pkw war auf der L400 aus Richtung Bingen am Rhein kommend in Fahrtrichtung Sprendlingen unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein weiterer Pkw, von der L242 aus Richtung Langenlonsheim kommend, nach links auf die L400 in Fahrtrichtung Bingen am Rhein einzubiegen.

Nach eigenen Angaben fuhr die 26-jährige Fahrerin des die L400 befahrenden PKW bei Gelblicht in die Einmündung ein, während der zuvor an der Lichtzeichenanlage wartende 33-jährige Fahrer des PKW auf der L242 seinerseits bei gerade auf grün umgesprungener Ampel in die Einmündung einbog. In der Folge kam es zur Kollision im Einmündungsbereich.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeuginsassen der verunfallten PKW erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Schmerzen im unteren Rückenbereich sowie im rechten Arm zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der 33-jährige Fahrer erlitt Schmerzen im linken Arm, eine weitere ärztliche Untersuchung war vor Ort nicht notwendig.

Die Fahrbahn wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme (1h) voll gesperrt. Aufgrund austretender Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen erfolgte die Straßenreinigung durch die Straßenmeisterei.



Zeugen des Unfalls werden, zwecks Verifizierung der vor Ort erhaltenden Informationen zum Unfallhergang, gebeten sich bei der Polizei Bingen zu melden.



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