Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Vollsperrung der L236 für mehrere Stunden

Am 11.06.2025 kam es gegen 13:10 Uhr zu einem folgeschweren Verkehrsunfall auf der L236 zwischen den beiden Abfahrten der Ortslage Windesheim.





Aus bislang unbekannten Gründen kollidierten ein grauer BMW 3er eines 19-jährigen, sowie ein grauer Citroen Aircross einer 63-jährigen im Begegnungsverkehr. Beide Fahrzeuge waren auf Grund der starken Beschädigung nicht mehr fahrbereit. Die 63-Jahrzeugführerin wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.



Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein beweissicherndes Gutachten angeordnet. Daher war die L 236 für vier Stunden gesperrt.



Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Kreuznach zu melden.



