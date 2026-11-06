Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der K 98 bei Weinsheim führt zur Vollsperrung



Hierbei befuhr die 47-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Kreisstraße von Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Weinsheim. Der 30-jährige Fahrer befuhr mit seinem Pkw die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der genaue Unfallhergang bedarf weiterer Ermittlungen.



Durch den Verkehrsunfall wurden beide beteiligte Personen leichtverletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Pkw wurden durch den Aufprall stark beschädigt und verblieben nicht mehr fahrbereit. Sie wurden im Anschluss an die Unfallaufnahme durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die K 98 in beide Richtungen für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Im Verlauf des Einsatzes kam es leider auch zu Verkehrsverstößen. Trotz der bestehenden Absperrmaßnahmen fuhren zwei Verkehrsteilnehmende in die Unfallstelle ein. In diesem Zusammenhang wurden jeweils Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen und werden an die zuständige Verfolgungsbehörde weitergeleitet.



Darüber hinaus nutzten zahlreiche Fahrzeuge verbotswidrig einen nahegelegenen Feldweg, um die Sperrung zu umfahren. Aufgrund der laufenden Einsatzmaßnahmen war es nicht möglich, diese Verkehrsteilnehmer zu kontrollieren.



Die Polizei weist darauf hin, dass Absperrungen an Unfall- und Einsatzstellen unbedingt zu beachten sind. Die Nichtbeachtung kann ein empfindliches Bußgeld nach sich ziehen. Außerdem behindert es erheblich die Arbeit an der Unfallstelle.



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