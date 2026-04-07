Kirn
Verkehrsunfall durch Ölspur: Polizei bittet um Hinweise
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 04.04.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es im Kreisverkehr in Merxheim zu einem Verkehrsunfall.

Ein Motorradfahrer, der aus Richtung Meddersheim kommend in den Kreisverkehr einfuhr, verlor aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Am Motorrad entstand hierdurch leichter Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Insbesondere wird geprüft, wie es zur Verunreinigung der Fahrbahn durch Öl kommen konnte. Personen, die Hinweise zum Verursacher der Ölspur geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren