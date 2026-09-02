Gensingen
Verkehrsunfall bei Gensingen - zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt

Symbolbild

dpa

Am 02.09.2026 kam es gegen 12:15 Uhr an der Einmündung B41/L400 bei Gensingen zu einem Verkehrsunfall.

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Ein von der B41 kommender Pkw übersah beim Linksabbiegen in Richtung Sprendlingen einen auf der L400 bevorrechtigten Pkw. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Der 77-jährige Unfallverursacher wurde vor Ort angehört und räumte den Verkehrsverstoß ein. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens bildete sich während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ein längerer Rückstau. Die Strecke musste zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 13:45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
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