Verkehrsunfall bei Gensingen - zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt

Ein von der B41 kommender Pkw übersah beim Linksabbiegen in Richtung Sprendlingen einen auf der L400 bevorrechtigten Pkw. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.



Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Der 77-jährige Unfallverursacher wurde vor Ort angehört und räumte den Verkehrsverstoß ein. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens bildete sich während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ein längerer Rückstau. Die Strecke musste zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 13:45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.



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