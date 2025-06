Verkehrsunfall aufgrund eines vermutlich medizinischen Notfalls. Wenig Verständnis von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern und Fußgängern sorgt für Kopfschütteln bei den eingesetzten Kräften

Ein 70 -jähriger Mann aus Bad Kreuznach befuhr mit seiner

Ehefrau die B48 aus Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Bad Münster am Stein.

Vermutlich aufgrund eines medizinisches Notfalls verlor dieser die Kontrolle

über seinen PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit

einem Baum. Die 75 Jährige Ehefrau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen

und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer musste noch in

seinem PKW reanimiert werden und verstarb anschließen im Krankenhaus. Die B48

musste für die Reanimationsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme für über 2 Stunden

voll gesperrt werden.



Die Sperrung sorgte für wenig Verständnis bei Verkehrsteilnehmern und

Fußgängern. Trotz klarer Absperrungen versuchten mehrere Verkehrsteilnehmer die

Unfallstelle zu umfahren, was nicht nur Einsatzkräfte gefährdete, sondern auch

wertvolle Zeit kostete. Zudem kam es zu wiederholten Nachfragen durch Passanten

und Verkehrsteilnehmern, was die Arbeit der Einsatzkräfte zusätzlich erschwerte.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass das

Umfahren der Absperrung sowie das Stören der Einsatzmaßnahmen strafbar sein kann

und im Ernstfall Menschenleben gefährdet.



