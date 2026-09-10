Kirn
Verkehrsunfall auf Lidl-Parkplatz - Zeugen gesucht
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Kirn zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Hierbei kollidierten zwei Fahrzeuge, die zeitgleich aus gegenüberliegenden Parklücken ausparkten.

Da der Parkplatz zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert war, sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Personen, die sich zum genannten Zeitpunkt im Bereich des Parkplatzes aufhielten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06752 156-0 bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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