Verkehrsunfall auf LIDL-Parkplatz – Verursacher geflüchtet

Die Geschädigte stellte nach ihrem Einkauf fest, dass ihr geparkter Opel im oben genannten Zeitraum beschädigt wurde. Art und Weise der Beschädigung lassen darauf schließen, dass dieser im Rahmen eines Parkvorganges beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich sodann, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter unten stehender Kontaktadresse bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
