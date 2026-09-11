Verkehrsunfall auf landwirtschaftlichem Weg bei Guldental

Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den landwirtschaftlichen Weg, als ihm ein 26-jähriger Pkw-Fahrer entgegenkam. Aufgrund der unzureichenden Fahrbahnbreite hielt der 26-Jährige sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an, um dem entgegenkommenden Pkw das Passieren zu ermöglichen. Beim Vorbeifahren kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei wurde der Pkw des 26-Jährigen durch den Pkw des 75-Jährigen touchiert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem 75-Jährigen alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Gegen den 75-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern derzeit an.



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