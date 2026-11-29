

Die 20-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L400 aus Richtung Gensingen kommend in Richtung A61. Beim Abbiegen auf die Autobahnauffahrt übersah sie einen entgegenkommenden PKW, der mit fünf Personen besetzt war.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde ein 15 Jahre alter Insasse des entgegenkommenden PKWs leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfallgeschehen nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L400 für ca. 40 Minuten voll gesperrt werden.



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