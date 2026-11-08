Verkehrsunfall auf der L400 bei Gensingen - zwei Verletzte



Nach bisherigen Ermittlungsstand beabsichtigte der Fahrer eines Fords von der B41 kommend über die L400 in Fahrtrichtung Sprendlingen zu fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines kreuzenden Dacias, welcher auf der L400 aus Richtung Sprendlingen unterwegs war. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Unfallverursacher möglicherweise unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Unfallverursacher wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell