Verkehrsunfall auf der L229 bei Schwarzerden



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die L229 aus Richtung Schwarzerden kommend in Fahrtrichtung Seesbach.

In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug dann aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Rutschen. Dort geriet sie in den angrenzenden Grünstreifen und kam hier zum Stehen.

Es entstand dabei ein Sachschaden von ca.8000 Euro. Die 24-jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls vorsorglich im Einsatz vor Ort.



