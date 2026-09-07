Verkehrsunfall auf der L 229 bei Schwarzerden

Am Morgen des 07.09.2026 kam es auf der Landesstraße 229 zwischen dem Industriepark Pferdsfeld und der Abfahrt Schwarzerden zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Peugeot die L 229 aus Richtung Industriepark Pferdsfeld kommend in Fahrtrichtung Gemünden.



Im Bereich einer Linkskurve, zwischen Pferdsfeld und der Abfahrt Schwarzerden, kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet vollständig in den angrenzenden Straßengraben. Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt.



Die Fahrzeugführerin erlitt infolge des Aufpralls leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Am Pkw entstand Totalschaden.



Die Polizeiinspektion Kirn hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, insbesondere im Bereich von Kurven die Geschwindigkeit den örtlichen Straßen- und Witterungsverhältnissen anzupassen und stets aufmerksam zu fahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell