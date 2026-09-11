Verkehrsunfall auf der K90 bei Volxheim

Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K90 aus Richtung Volxheim kommend in Fahrtrichtung Pleitersheim. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund eines möglichen körperlichen Versagens nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit der dortigen Schutzplanke. Der 77-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Pkw sowie an der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde dem 77-Jährigen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell