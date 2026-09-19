Dalberg
Verkehrsunfall auf der K40 - 18-Jährige leicht verletzt
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Freitag, den 18.09.2026, gegen 21:20 Uhr, ereignete sich auf der K40 zwischen Dalberg und Spabrücken ein Verkehrsunfall.

Lesezeit 1 Minute


Eine 18-jährige Pkw-Führerin befuhr die K40 aus Richtung Dalberg kommend in Richtung Spabrücken. In einer leichten Linkskurve kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit einem dort befindlichen Baum.
Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.
An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000EUR. Der Baum blieb unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


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