Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 – Zwei Personen verletzt





Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Fahrzeugführer, vom Bahnübergang Kreuzbachklamm auf die Bundesstraße 9 aufzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des fließenden Verkehrs auf der Bundesstraße. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten Fahrzeug, welches aus Bingen kommend in Fahrtrichtung Koblenz fuhr.



Ein Unfallbeteiligter wurde schwer verletzt, jedoch besteht nach aktuellem Stand keine Lebensgefahr. Der andere Unfallbeteiligte wurde nach derzeitigem Stand leichtverletzt.

Alle Beteiligten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.



An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 9 zeitweise vollständig gesperrt.



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