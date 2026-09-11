Verkehrsunfall auf der B9 bei Bingen-Büdesheim - Polizei sucht Zeugen





Ein Pkw befuhr den Zubringer zur B9 und wollte in Fahrtrichtung Bingen-Sponsheim auf die Bundesstraße auffahren. Im Auffahrtsbereich fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug parallel auf der bereits durchgehenden Fahrbahn. Dieses zog plötzlich nach rechts auf die Fahrspur des geschädigten Pkw.



Um eine Kollision zu verhindern, wich der geschädigte Fahrzeugführer des Pkw nach rechts in Richtung Schutzplanke aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Schutzplanke. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem bislang unbekannten Fahrzeug machen können.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bingen unter 06721-9050 oder per E-Mail an pibingen@polizei.rlp.de entgegen.



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