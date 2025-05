Verkehrsunfall auf der B41 mit kurzzeitiger Fahrbahnsperrung in beide Fahrtrichtungen

Eine 61-jährige PKW-Fahrerin eines schwarz-braunen Kleinwagens, sowie ein 24-jähriger LKW-Fahrer, befuhren gemeinsam die B41 von Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung BAB 61. Der LKW-Fahrer befuhr hierbei die rechte Fahrspur, die PKW-Fahrerin die linke Fahrspur. Aus derzeit ungeklärten Gründen touchierten sich die beiden Fahrzeuge im Rahmen des Überholvorgangs in Höhe der Unterführung. Danach prallte der PKW in die Schutzplanke und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Nach Eintreffen der Streife wurde die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung BAB 61 komplett gesperrt.



Die PKW-Fahrerin wurde durch den Unfall nicht lebensgefährlich verletzt. Zwecks weiterer medizinischer Abklärung wurde durch den Rettungsdienst zusätzlich ein Rettungshubschrauber hinzubeordert. Da dieser zunächst auf der B41 landen wollte, wurde auch die Gegenspur für den Verkehr gesperrt. Da eine Landung doch nicht möglich war, wurde die Gegenspur kurz darauf wieder geöffnet und es wurde eine geeignetere Örtlichkeit zur Landung aufgesucht. Dort wurde der Notararzt in Empfang genommen und durch eine Streife zur Unfallstelle verbracht.

Bei den umfangreichen Verkehrsmaßnahmen unterstützte neben hiesiger Polizeidienststelle, auch die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, sowie die örtliche Feuerwehr.



Die Fahrbahn wurde für ca. eine Stunde gesperrt. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, auch auf den bekannten Umleitungsstrecken.



Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, sodass dieser mittels Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden musste. Die PKW-Fahrerin wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Es dürfte ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich entstanden sein.



Zeugen, die zur Erhellung des Unfallhergangs beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.



