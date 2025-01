Verkehrsunfall an Einmündung Kallenfelser Straße

Am heutigen Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Kallenfelser Straße / Dominikstraße in Kirn.



Gegen 05:43 Uhr befuhr hier eine 33-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Seat Leon die Dominikstraße von Oberhausen kommend und wollte in die Kallenfelser Straße, an der dortigen noch ausgeschalteten Ampelanlage, einbiegen.

Sie übersah dann die in der Kallenfelser Straße fahrende 56-jährigen Fahrzeugführer eines Kia Sportage.

Aufgrund des Zusammenstoßes wurde an beiden Fahrzeugen Sachschaden verursacht, dieser beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell