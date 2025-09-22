Verkehrsüberwachung

Erneut nutzten heute die Streifenbesatzungen hiesiger Dienststelle einsatzfreie Zeiträume, um die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge im Dienstgebiet zu überprüfen.

Hierbei mussten wieder mehrere Ordnungswidrigkeits-Anzeigen wegen der überfälligen Hauptuntersuchung ("TÜV") erfasst werden. Nicht nur wegen des unmittelbar bevorstehenden Beginns der dunklen Jahreszeit sollten Fahrzeughalter stets den technischen Zustand ihrer Fahrzeuge und somit auch die gesetzlich vorgeschriebenen TÜV-Intervalle im Blick haben.



