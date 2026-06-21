Verkehrsüberwachung verschiedener Örtlichkeiten in Bingen

Konkret wurde im Heilig-Kreuz-Weg in Bingen das an Sonn- und Feiertagen geltende Durchfahrtsverbot kontrolliert. Obwohl an besagter Örtlichkeit in der Vergangenheit bereits wiederholt Kontrollmaßnahmen seitens der PI Bingen durchgeführt wurden, konnten erneut sieben Fahrzeugführer festgestellt werden, welche den Weg verbotswidrig befuhren. An zweiter Kontrollörtlichkeit, einem Fahrradweg, welcher die Ortschaft Weiler bei Bingen mit Bingerbrück auf direktem Weg verbindet konnten dagegen erfreulicherweise keine Verstöße von Fahrzeugführern festgestellt werden, welche den Radweg verbotswidrig nutzten um eine aufgrund einer derzeitigen Baustelle eingerichtete Einbahnstraßenregelung zu umgehen. Auch zukünftig sind derartige Kontrollmaßnahmen angestrebt.



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