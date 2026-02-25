Verkehrsüberwachung - Schwerpunkt auf E-Scooter und Zweiräder

Der Fokus lag insbesondere auf E-Scootern sowie weiteren Zweirädern.



Aufgrund der milderen Witterung ist aktuell ein erhöhtes Aufkommen dieser Fahrzeuge im Straßenverkehr festzustellen. Im Rahmen der Kontrolle wurde daher überprüft, ob für die geführten E-Scooter ein aktueller und gültiger Versicherungsschutz besteht. Darüber hinaus achteten die Einsatzkräfte auf die Verkehrssicherheit der Zweiräder. Kontrolliert wurden insbesondere funktionierende Beleuchtungseinrichtungen, Bremsen sowie der allgemeine technische Zustand der Fahrzeuge.



Zusätzlich erinnerten die Polizeibeamten an den bevorstehenden Wechsel der Versicherungskennzeichen zum Sonntag, den 1. März. E-Scooter dürfen ab diesem Datum nur mit einem gültigen, neuen Versicherungskennzeichen (Farbe schwarz) im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden. Ansonsten droht eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.



Die Kontrollmaßnahme diente der Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie der Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer für die geltenden Vorschriften.



Die Polizei weist darauf hin, dass eine gültige Versicherung und ein verkehrssicherer Zustand der Fahrzeuge maßgeblich zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer beitragen.



