Verkehrsüberwachung nach Bürgerbeschwerde in Sprendlingen

Gegenstand der Beschwerde sind Fahrzeuge, insbesondere Motorräder und PKW, die vor allem die Ober-Hilbersheimer Straße und die L415 mit den dortigen Serpentinen in Richtung Ober-Hilbersheim als Rennstrecke nutzen, Lärm verursachen und rücksichtslos fahren. Dies sei, so der Beschwerdeführer, leider regelmäßig festzustellen.



Im Rahmen der heutigen Kontrollen können keine rücksichtslosen Fahrer festgestellt werden. Im Gegenteil, die kontrollierten Fahrzeuge fuhren allesamt ordnungsgemäß und zeigten sich in technisch einwandfreiem Zustand. Dennoch wird die Polizeiinspektion Bingen dort weiterhin entsprechende Kontrollmaßnahmen durchführen. Insbesondere bei der L415 handelt es sich um eine beliebte Motorradstrecke, die insbesondere in den Sommermonaten stark frequentiert ist.



Polizeiinspektion Bingen



