Verkehrsüberwachung Durchfahrtsverbot

Innerhalb kürzester Zeit mussten sechs Fahrzeugführer festgestellt und kostenpflichtig verwarnt werden, welche den Weg verbotswidrig befuhren. Laut Bußgeldkatalog wurde ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro fällig. Positive Resonanz hinsichtlich der Maßnahme erhielten die Kräfte von einem Anlieger.
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