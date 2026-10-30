Hochstetten-Dhaun/Dhaun/Karlshof
Verkehrsüberwachung Durchfahrtsverbot
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am heutigen Nachmittag überwachten Kräfte der PI Kirn wieder einmal das Durchfahrtsverbot eines Wirtschaftsweges, welcher insbesondere durch ortskundige Verkehrsteilnehmende häufig und gerne als Abkürzung benutzt wird.


Innerhalb kürzester Zeit mussten sechs Fahrzeugführer festgestellt und kostenpflichtig verwarnt werden, welche den Weg verbotswidrig befuhren. Laut Bußgeldkatalog wurde ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro fällig. Positive Resonanz hinsichtlich der Maßnahme erhielten die Kräfte von einem Anlieger.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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