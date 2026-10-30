Verkehrsüberwachung Durchfahrtsverbot

Am heutigen Nachmittag überwachten Kräfte der PI Kirn wieder einmal das Durchfahrtsverbot eines Wirtschaftsweges, welcher insbesondere durch ortskundige Verkehrsteilnehmende häufig und gerne als Abkürzung benutzt wird.



Innerhalb kürzester Zeit mussten sechs Fahrzeugführer festgestellt und kostenpflichtig verwarnt werden, welche den Weg verbotswidrig befuhren. Laut Bußgeldkatalog wurde ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro fällig. Positive Resonanz hinsichtlich der Maßnahme erhielten die Kräfte von einem Anlieger.



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