Verkehrsüberwachung des Durchfahrtsverbots im Heiligkreuzweg

Besonders zur Mittagszeit konnte ein erheblicher Fahrzeugverkehr festgestellt werden, welcher den Heiligkreuzweg vom Binger Wald aus kommend befuhr und hierbei gegen das bestehende Durchfahrtsverbot gemäß Verkehrszeichen 250 verstieß. Insgesamt konnte 9 Fahrzeugführern die Ordnungswidrigkeit nachgewiesen werden, bei diesen wurde ein Verwarngeld in Höhe von jeweils 50 Euro fällig. 13 weitere Fahrzeugführer waren dabei den Heiligkreuzweg von Bingen kommend in Fahrtrichtung Binger Wald zu befahren, diese wurden durch die Beamten vor dem Passieren der Beschilderung auf die verkehrsrechtliche Lage vor Ort hingewiesen und zum Umkehren gezwungen. Trotz wiederholter Kontrollmaßnahmen an besagter Örtlichkeit stellt die PI Bingen an Sonn- und Feiertagen gerade bei gutem Wetter ein hohes Fahrzeugaufkommen fest, sodass auch zukünftig mit derartigen Kontrollen zu rechnen ist.



