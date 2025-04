Verkehrsüberwachung an der Dr. Martin-Luther-King-Grundschule

Auf Grund von mehreren Bürgerbeschwerden wurde am frühen Donnerstagabend, gegen ca. 17:00 Uhr, eine Verkehrsüberwachung an der Zufahrtsstraße zur Dr. Martin-Luther-King-Schule in Bad Kreuznach durchgeführt.