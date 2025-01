Verkehrsstraftäter gestellt

In der Nacht zum 24.01.2025 kontrollierten Beamte der PI Bingen gegen 01:25 Uhr einen Kleinwagen im Bereich der Koblenzer Straße in Bingen am Rhein.

Der männliche Fahrer des PKW konnte hierbei keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen und gab an, diese vergessen zu haben. Es konnte schließlich zeitnah geklärt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die am PKW angebrachten Kennzeichen waren gestohlen und zudem noch nie auf das geführte Fahrzeug ausgegeben, was den Tatbestand der Urkundenfälschung erfüllt. Der PKW selbst war bereits seit mehreren Monaten außer Betrieb gesetzt und somit nicht versichert. Zu guter Letzt konnten beim Fahrer auch noch Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden, was durch einen Drogenschnelltest vor Ort bestätigt wurde, dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe Amphetamin, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Dieser muss sich nun in sämtlichen Strafverfahren, u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Fahren ohne Versicherungsschutz sowie dem Diebstahl von Kennzeichen verantworten. Ebenfalls steht eine Verkehrsordnungswidrigkeit wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Raum, welche mit einem hohen Bußgeld von mindestens 500 Euro belegt ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell