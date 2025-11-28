Verkehrssicherheitsarbeit bei Nacht - mehrere Beleuchtungsmängel an Kfz. festgestellt

Insbesondere in der derzeit vorherrschenden "dunklen Jahreszeit" ist eine funktionierende Beleuchtung ein wichtiger Faktor für die Sicherheit im Straßenverkehr. Sie verbessert die eigene Sichtbarkeit und ermöglicht das schnellere Reagieren auf Gefahren, wie zum Beispiel Wildwechsel. Im Rahmen der Streifentätigkeit wurden mehrere Fahrzeuge mit mangelhafter Beleuchtung festgestellt und Kontrollen mit den fahrzeugführenden Personen durchgeführt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wurden die Fahrer kostenpflichtig verwarnt. Darüber hinaus wurden sog. "Mängelberichte" ausgestellt, mit denen die Polizei die zeitnahe Mängelbeseitigung überwacht und bei Nichteinhaltung der festgelegten Frist weitere Schritte einleiten würde.



