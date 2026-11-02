Bad Kreuznach
Verkehrssicherheit im Fokus – weiterer Fahrer unter Drogenverdacht gestoppt
Symbolbild
dpa

In der Nacht zum Montag, 2. November 2026, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach gegen 00:15 Uhr einen 20-jährigen Opel-Fahrer aus dem Landkreis Mainz-Bingen im Stadtgebiet von Bad Kreuznach.

Lesezeit 1 Minute



Sowohl aus dem Fahrzeuginnenraum als auch vom Fahrer ging deutlicher Cannabisgeruch aus. Bei anschließenden Tests zeigten sich Auffälligkeiten, die den Verdacht einer Drogenbeeinflussung erhärteten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC.
Dem 20-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.

Bereits am frühen Vorabend war bei einer weiteren Kontrolle ein Fahrzeugführer wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss aufgefallen. Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach hält den Kontrolldruck weiterhin hoch, um berauschte Fahrzeugführer frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu verbessern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren