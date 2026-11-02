Verkehrssicherheit im Fokus – weiterer Fahrer unter Drogenverdacht gestoppt





Sowohl aus dem Fahrzeuginnenraum als auch vom Fahrer ging deutlicher Cannabisgeruch aus. Bei anschließenden Tests zeigten sich Auffälligkeiten, die den Verdacht einer Drogenbeeinflussung erhärteten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC.

Dem 20-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.



Bereits am frühen Vorabend war bei einer weiteren Kontrolle ein Fahrzeugführer wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss aufgefallen. Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach hält den Kontrolldruck weiterhin hoch, um berauschte Fahrzeugführer frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu verbessern.



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