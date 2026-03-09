Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Gurt und Kindersicherung

Bei den Verkehrskontrollen standen bei den Fahrzeugführenden und
Mitfahrenden vorrangig die Gurtpflicht bzw. die Kindersicherung im Fokus.
Insgesamt wurden 19 Fahrzeuge kontrolliert. Es konnten 8 Gurtverstöße, sowie 2 Handyverstöße geahndet werden.
