Verkehrskontrollen im Rahmen der ROADPOL-Kontrollwoche - Uneinsichtiger Fahrzeugführer mehrfach ohne Sicherheitsgurt unterwegs

Der Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen liegt in dieser Woche auf der Einhaltung der Gurtpflicht.



Im Rahmen der Kontrollen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Besonders uneinsichtig zeigte sich hierbei ein 72-jähriger Fahrzeugführer aus Wiesbaden.

Der Mann wurde zunächst im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, da er seinen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatte. Der Verstoß wurde entsprechend geahndet. Während der Kontrolle zeigte sich der Fahrzeugführer jedoch unkooperativ und stellte die Notwendigkeit des Anlegens eines Sicherheitsgurtes in Frage.

Nach Abschluss der Kontrolle wurde der Mann ausdrücklich aufgefordert, vor Fahrtantritt den Sicherheitsgurt anzulegen. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach und setzte seine Fahrt ohne angelegten Sicherheitsgurt fort. Bereits nach etwa 200 Metern wurde der Fahrzeugführer erneut durch die eingesetzten Beamten angehalten.



Daraufhin wurde ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Durch die zuständige Bußgeldstelle wird nun im Nachgang ein erhöhtes Bußgeld geprüft. Erst nach Beendigung der zweiten Kontrolle legte der Fahrzeugführer schließlich den Sicherheitsgurt an und setzte seine Fahrt in Richtung Hessen fort.



Neben der Ahndung von Verstößen führten die eingesetzten Kräfte im Rahmen der Kontrollen auch verkehrserzieherische Gespräche mit Verkehrsteilnehmenden. Der überwiegende Teil der kontrollierten Personen zeigte sich hierbei einsichtig.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die erhebliche Schutzwirkung des Sicherheitsgurtes hin. Bereits bei vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeiten können bei einem Verkehrsunfall ohne angelegten Sicherheitsgurt schwerste oder tödliche Verletzungen entstehen. Der Sicherheitsgurt verhindert insbesondere, dass Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeug geschleudert werden oder sich ungebremst im Fahrzeuginnenraum bewegen.

Das Anlegen des Sicherheitsgurtes ist daher eine einfache, aber lebenswichtige Maßnahme zum Schutz der eigenen Gesundheit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell