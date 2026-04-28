Verkehrskontrollen im Dienstgebiet Bingen: Verbotenes Wenden auf der B9 unterbunden - Verkehrsunfall wenige Stunden später

An der betreffenden Stelle ist das Wenden aufgrund einer durchgezogenen Fahrbahnmarkierung ausdrücklich untersagt.



Ursächlich für das Fehlverhalten dürfte die derzeit eingerichtete Baustelle und die damit verbundene Änderung der Verkehrsführung sein, welche ein Befahren in Richtung Weiler von Bingerbrück aus aktuell nicht erlaubt.



Nur wenige Stunden nach der Kontrolle ereignete sich an derselben Örtlichkeit ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Zusammenhang mit einem Wendemanöver. Dies verdeutlicht die Gefährlichkeit verbotswidriger Fahrmanöver in diesem Streckenabschnitt.



Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Verkehrsregeln zu beachten und den Bereich mit erhöhter Aufmerksamkeit zu befahren. Verstöße werden konsequent geahndet. Auch künftig werden in diesem Bereich verstärkte Kontrollen durchgeführt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.



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