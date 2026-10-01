Daxweiler
Verkehrskontrolle nach Bürgerbeschwerden - mehrere Verstöße an Zufahrt zur A61 festgestellt
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Aufgrund von Bürgerbeschwerden über die unberechtigte Nutzung einer Zufahrt zu den Rastanlagen Hunsrück Ost und West an der A61 führte die Polizei am Mittwochvormittag eine gezielte Verkehrskontrolle im Bereich Daxweiler durch.

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Die betreffende Zufahrt ist lediglich für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Dennoch wird sie offenbar wiederholt von Verkehrsteilnehmern genutzt, um von Daxweiler über die Rastanlagen unmittelbar auf die A61 aufzufahren und sich hierdurch den regulären Weg über die Anschlussstelle Stromberg zu ersparen.
Zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr wurde hierzu hinter dem Ortsausgang Daxweiler eine Kontrollstelle eingerichtet. Bereits innerhalb kurzer Zeit konnten sieben Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet werden.

Aufgrund der aktuellen Auftragslage musste die Kontrollstelle schließlich beendet werden. Die Polizei weist darauf hin, dass die Zufahrt ausschließlich dem hierfür freigegebenen Verkehr vorbehalten ist. Die Nutzung als vermeintliche "Abkürzung" zur A61 stellt einen Verkehrsverstoß dar und kann entsprechend geahndet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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