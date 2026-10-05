Bad Kreuznach
Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Handy am Steuer
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Montag, 05.10.2026, in der Zeit von 14.15 - 15.45 Uhr wurde im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "Focus on the Road" am Mitfahrerparkplatz Brückes eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet.


In diesem Zeitraum fielen fünf Fahrzeugführende auf, weil sie verbotenerweise ein Handy während der Fahrt nutzten.
Des Weiteren waren noch vier weitere Verkehrsteilnehmende nicht bzw. nicht richtig angeschnallt.
Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Daher der Appell an alle Fahrzeugführenden, wer während der Fahrt telefoniert oder sich anderweitig ablenken lässt, gefährdet nicht nur sich selbst , sondern auch andere Verkehrsteilnehmende.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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