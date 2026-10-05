Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Handy am Steuer



In diesem Zeitraum fielen fünf Fahrzeugführende auf, weil sie verbotenerweise ein Handy während der Fahrt nutzten.

Des Weiteren waren noch vier weitere Verkehrsteilnehmende nicht bzw. nicht richtig angeschnallt.

Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Daher der Appell an alle Fahrzeugführenden, wer während der Fahrt telefoniert oder sich anderweitig ablenken lässt, gefährdet nicht nur sich selbst , sondern auch andere Verkehrsteilnehmende.



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Polizeiinspektion Bad Kreuznach



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E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

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