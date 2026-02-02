Verkehrskontrolle in Martinstein - Zwei Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen



Neben mehreren geringfügigen Verkehrsverstößen, die mit Verwarnungen geahndet wurden, stellten die eingesetzten Beamten zwei schwerwiegendere Verstöße fest.

Bei einem 34-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Kirner Land bestand der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein weiterer Fahrzeugführer, ein 33-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen, konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell