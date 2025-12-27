Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Bad Sobernheim, Monzinger Straße (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle am späten Abend des 26.12.2025 bei dem 42-Jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf möglichen BtM-Einfluss fest.

Aufgrund des Anfangsverdachts der Fahruntüchtigkeit wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus führte der Mann aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan ein Faustmesser mit sich. Dieses wurde umgehend sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.



