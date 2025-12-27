Aufgrund des Anfangsverdachts der Fahruntüchtigkeit wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus führte der Mann aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan ein Faustmesser mit sich. Dieses wurde umgehend sichergestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.
Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen
