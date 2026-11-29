Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit konnte am Samstagabend gegen 21:50 Uhr bei nächtlicher Dunkelheit ein fahrender E-Scooter auf der Fahrbahn erblickt werden, auf dem neben dem erwachsenen Fahrzeugführer noch ein Kind stand.

Primär aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde umgehend eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf eine gegenwärtige Fahruntüchtigkeit beim 44-jährigen Fahrer. Zum einen ergab ein Atemalkoholtest ein Wert von ca. 0,8 Promille, zum anderen verlief ein Drogenschnelltest positiv auf die Substanz "THC". Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Blutentnahme, entsprechende Verfahren wurden eröffnet. Beim Verhalten des Fahrers war die gesamte Maßnahme hinüber leider kein Gefahrenbewusstsein oder Einsicht in irgendeiner Form erkennbar, stattdessen artikulierte er in zeitweise provokanter und aufbrausender Art und Weise, dass die vermeintliche Rechtswidrigkeit der polizeilichen Maßnahme den Einsatzkräften noch teuer zu stehen käme.



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