Polizeiinspektion Kirn
Verkehrsgefährdung mittels ausgehobenem Kanaldeckel
Kirn, Kallenfelser Straße (ots) - Gegen 02:20 Uhr wurde heute in der Kallenfelser Straße durch unbekannte Personen ein Kanaldeckel aus seiner Position gehoben und auf die Fahrbahn gelegt.

Eine 62-jährige PKW-Führerin erkannte den Gegenstand wenig später nicht mehr rechtzeitig und überfuhr diesen.
An ihrem Fahrzeug entstand hierdurch Sachschaden am Unterboden/Auspuff.
Die Polizei Kirn ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr (§315b StGB). Es werden diesbezüglich potenzielle Hinweise zu den Verantwortlichen erbeten.

