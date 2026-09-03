Bad Kreuznach
Verkehrschaos in Bad Kreuznach - liegengebliebener Linienbus sorgt für erhebliche Behinderungen
Symbolbild

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dpa

Am Donnerstagnachmittag, 03.09.2026, kam es zwischen 15:00 Uhr und 15:50 Uhr im Bereich Ringstraße/Mannheimer Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

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Ursache war ein Linienbus, der aufgrund einer Panne unmittelbar vor dem Einmündungsbereich Ringstraße/Mannheimer Straße auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Alzeyer Straße liegen geblieben war. Hierdurch wurde der Verkehrsfluss erheblich beeinträchtigt.
Da es aufgrund einer nahegelegenen Baustelle im Bereich des Krankenhauses ohnehin bereits zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt, führte der zusätzliche Ausfall des Linienbusses innerhalb kurzer Zeit zu einem erheblichen Rückstau und einem regelrechten Verkehrschaos.

Zwei Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bad Kreuznach übernahmen vor Ort die Verkehrsregelung. Im weiteren Verlauf unterstützten zudem Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die Maßnahmen. Nach dem Abschleppen des Linienbusses entspannte sich die Verkehrssituation wieder.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer im Bereich der Ringstraße und rund um das Krankenhaus weiterhin um Geduld und empfiehlt, den Bereich - soweit möglich - zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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