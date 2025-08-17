Verfolgungsfahrt mit Verkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Bad Kreuznach - Winzenheim (ots) - Am 17.08.2025 gegen 16:20 Uhr soll an der Fliederhütte in Bad Kreuznach, OT Winzenheim, in der Verlängerung der Straße Am Honigberg ein Elektromotorrad ohne Kennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem dieses zuvor von Zeugen mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit im Ortsbereich beobachtet werden konnte.



Der Fahrzeugführer entzieht sich der Kontrolle und flüchtet zunächst über die angrenzenden Feldwege in Richtung Bretzenheim, dreht dann wieder um und fährt in den Ortsteil Winzenheim ein. Hier müssen in den Straßen Im Pflänzer und in der Bretzenheimer Straße mehrere Passanten dem Motorrad, teilweise durch einen Sprung zur Seite, ausweichen. Der Fahrzeugführer kann letztlich flüchten. Die Polizei hat Ermittlungen zur Fahrzeugführer aufgenommen. Im Zuge dessen wurde das Mobiltelefon einer weiteren Person, die nach derzeitigem Stand mit dem Flüchtigen in Verbindung stehen dürfte, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach beschlagnahmt.

Die Polizei bittet diejenigen Passanten, welche dem Motorradfahrer ausweichen mussten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell