Verfolgungsfahrt mit Jugendlichem

Hierbei fiel der eingesetzten Streife auf, dass auf dem angebrachten Kennzeichen die Plakette sowie der TÜV-Stempel fehlten. Der Fahrer selbst hatte weder Helm, noch sonst Schutzkleidung angelegt.

Daraufhin entschloss sich die Streifenwagenbesatzung zu einer Kontrolle des Fahrzeuges. Der Fahrer missachtete jedoch jegliche Anhaltesignale der Streife und flüchtete über Oberhausen nach Hochstetten-Dhaun. Die Fahrt wurde je nach Kurvenlage in einer Geschwindigkeit von 50-90km/h fortgeführt. In der Ortslage Hochstetten-Dhaun konnten weitere Streifenwagen hinzugezogen werden, sodass der Fahrer Höhe der Binger Landstraße von zwei Beamten abgefangen und von dem Zweirad heruntergeholt werden konnte. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz in einer Fahrerlaubnis ist, das Kennzeichen durch einen 3D Drucker erstellt wurde und der Fahrer bereits mehrfach polizeilich in der Erscheinung getreten ist. Diesen erwarten nun diverse Strafanzeigen.



