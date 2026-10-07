Verfolgungsfahrt in Bad Sobernheim-Steinhardt - Polizei sucht wichtige Zeugin





Ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach flüchtete mit einem silbergrauen Audi vor zwei zivilen Einsatzfahrzeugen der Polizei. Die Flucht führte zunächst über die L233 und anschließend über mehrere Feldwege in Richtung Golfplatz.



Auf einem der Feldwege kam es zu einer besonders gefährlichen Situation: Eine Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, musste dem herannahenden flüchtenden Fahrzeug ausweichen und zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer setzte seine Flucht anschließend unbeirrt fort.



Trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es dem Beschuldigten, sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen.



Die Polizei sucht nun insbesondere die bislang unbekannte Spaziergängerin mit Hund als wichtige Zeugin. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden und ihre Beobachtungen zum Vorfall mitzuteilen.



Auch weitere Personen, die die Verfolgungsfahrt oder den silbergrauen Audi im genannten Bereich beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



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