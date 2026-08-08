Verfolgungsfahrt - Fahrzeug versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Hierzu gaben die Beamten dem Fahrzeugführer mittels Anhaltesignal "Stopp Polizei" die Aufforderung zum Anhalten. Dieser missachtete die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort, um sich offenbar der Kontrolle zu entziehen.

Die Streifenbesatzung nahm daraufhin unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die Verfolgung auf. Die Fahrt führte durch die gesamte Ortslage Langenlonsheim. Der Fahrzeugführer fuhr hierbei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es im Verlauf der Flucht möglicherweise auch zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer.

In einem Wohngebiet hielt der Fahrer das Fahrzeug schließlich an, stieg aus und flüchtete zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Feldes. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der 19-Jährige festgestellt und widerstandslos festgenommen werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte.



Gegen den 19-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem besteht der Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Die Polizei bittet Personen, die durch die Fahrweise des Flüchtenden möglicherweise gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



Rückfragen bitte an:



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